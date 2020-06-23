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24 июня российские военнослужащие проедут по улицам Абхазии под песни военных лет
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13:05, 23 Июня 2020
Во время движения с бортов автомобиля прозвучат легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.
Сухум. 23 июня. Апсныпресс. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедут на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, 24 июня по улицам Гудаутского района в 9 часов утра начнет курсировать КамАЗ российской военной базы, в котором будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны со знаменами Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля прозвучат легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.
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