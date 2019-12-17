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24 декабря открываются продажи морских круизов в Абхазию на лайнере «Князь Владимир»

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12:33, 23 Декабря 2019
24 декабря открываются продажи морских круизов в Абхазию на лайнере «Князь Владимир»
В 2020 году лайнер «Князь Владимир» зайдет в порт Сухума 6 раз.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Туроператор ООО «Черноморские круизы» открывает завтра, 24 декабря, продажу морских круизов в Абхазию на лайнере «Князь Владимир». 

Как сообщает портал «Кубанские новости», в 2020 году лайнер «Князь Владимир» зайдет в порт Сухума 6 раз. Уже определены точные даты заходов: 3 мая, 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября. Стоимость круиза начинается от 27 000 рублей.

При этом, маршрут лайнера при введении в график столицы Абхазии немного изменится. Из Сочи теплоход «Князь Владимир» проследует в Сухум, затем – в Новороссийск и Севастополь, после чего вернется в Сочи.

«Количество дней круиза при этом не меняется. Лайнер будет выходить из Сочи в воскресенье и возвращаться в порт курорта в субботу», - уточнили в пресс-службе «Черноморских круизов».

«Это самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море, а всего будет сделано 35 рейсов. Навигация теплохода откроется 1 марта 2020 года и завершится только в конце октября», — сообщил генеральный директор компании-оператора «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

(АП): Соглашение об организации круизного сообщения на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и России было подписано между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» в рамках российского Инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года. Тестовый заход в порт Сухума лайнер осуществил 2 декабря. До этого момента в последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту в 1993 году.

Всего за круизный сезон 2019 года «Князь Владимир» совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров. Больше всего отдыхающих прибыло из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, это 24% и 30% соответственно от общего количества перевезенных пассажиров.


 


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