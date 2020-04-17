15:58, 23 Апреля 2020 71
15:53, 23 Апреля 2020 53
15:46, 23 Апреля 2020 58
14:37, 23 Апреля 2020 240
14:35, 23 Апреля 2020 234
14:07, 23 Апреля 2020 198
13:19, 23 Апреля 2020 249
18:11, 22 Апреля 2020 553
16:56, 22 Апреля 2020 919
16:49, 22 Апреля 2020 654
16:45, 22 Апреля 2020 558
16:41, 22 Апреля 2020 556
15:50, 22 Апреля 2020 421
14:42, 22 Апреля 2020 981
19:30, 21 Апреля 2020 660
15:06, 21 Апреля 2020 723
14:41, 21 Апреля 2020 453
13:01, 21 Апреля 2020 1284
09:36, 21 Апреля 2020 1092
19:25, 20 Апреля 2020 885
11:07, 19 Апреля 2020 886
22:00, 18 Апреля 2020 746
22:00, 18 Апреля 2020 766
20:03, 18 Апреля 2020 762
17:38, 18 Апреля 2020 1115
Популярное
17.04.2020 1962
16.04.2020 1533
16.04.2020 1437
17.04.2020 1333
16.04.2020 1265
17.04.2020 1174
21.04.2020 1094
24 апреля в Абхазии без осадков
36
15:53, 23 Апреля 2020
Атмосферное давление - 761 мм рт. ст.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление - 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7м/с СВ, Ю, З направления.
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем +11 +16°С.
Температура морской воды + 12°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +16°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.