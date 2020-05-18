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22 мая погода в Абхазии значительно ухудшится: умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой
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15:06, 21 Мая 2020
Температура воздуха днем +22°С.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода на территории Черноморского побережья Абхазии значительно ухудшится, из-за прохождения атмосферных фронтов как Североатлантического, так и Южного циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой.
Атмосферное давление - пониженное, будет расти.
Ветер от слабого до умеренного - 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью + 14 +19° С, днем +17 +22°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице облачная погода, дождь, переходящий в ливневый с грозой. Т
емпература воздуха ночью + 18°С, днем +22°С.
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