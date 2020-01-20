15:03, 20 Января 2020
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21 января в Абхазии преимущественно без осадков
15:03, 20 Января 2020
Атмосферное давление – 771 мм р.с.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля высокого давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 771 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью - 1 +4°С, днем + 4 +9°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +9°С.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля высокого давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 771 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью - 1 +4°С, днем + 4 +9°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +9°С.
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