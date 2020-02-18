15:17, 20 Февраля 2020 52
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21 февраля в Абхазии без осадков
15:17, 20 Февраля 2020
Температура морской воды + 9°С.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное - 761 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем +9 +14°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +14°С.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное - 761 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем +9 +14°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +14°С.
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