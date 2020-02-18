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21 февраля в Абхазии без осадков

15:17, 20 Февраля 2020
21 февраля в Абхазии без осадков
Температура морской воды + 9°С.

Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор южного циклона.  Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление пониженное - 761 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с. 

Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем +9 +14°С. 

Температура морской воды + 9°С.

В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +7°С, днем +14°С.




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