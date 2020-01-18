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20 января в Абхазии десять градусов тепла, без осадков

52
13:48, 18 Января 2020
20 января в Абхазии десять градусов тепла, без осадков
Температура морской воды +10°С.

Сухум. 18 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля высокого давления. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.

Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +5+10°С.

Температура морской воды +10°С.

В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +2°С, днем +10°С.

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