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20 января в Абхазии десять градусов тепла, без осадков
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13:48, 18 Января 2020
Температура морской воды +10°С.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля высокого давления. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +10°С.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в понедельник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля высокого давления. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +10°С.
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