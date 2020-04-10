APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:09, 17 Апреля 2020 86
16:37, 17 Апреля 2020 243
15:39, 17 Апреля 2020 174
15:23, 17 Апреля 2020 249
10:30, 17 Апреля 2020 224
18:22, 16 Апреля 2020 697
16:37, 16 Апреля 2020 774
16:09, 16 Апреля 2020 555
14:44, 16 Апреля 2020 890
18:55, 15 Апреля 2020 637
14:22, 15 Апреля 2020 601
13:52, 15 Апреля 2020 1097
13:39, 15 Апреля 2020 630
20:12, 14 Апреля 2020 890
18:06, 14 Апреля 2020 916
17:58, 14 Апреля 2020 661
16:47, 14 Апреля 2020 533
16:09, 14 Апреля 2020 719
15:28, 14 Апреля 2020 796
15:23, 14 Апреля 2020 715
12:22, 14 Апреля 2020 577
10:29, 14 Апреля 2020 749
18:34, 13 Апреля 2020 931
18:19, 13 Апреля 2020 922
16:35, 13 Апреля 2020 747

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 20 тонн круп передала Московская абхазская диаспора БОО «Киараз»

20 тонн круп передала Московская абхазская диаспора БОО «Киараз»

66
17:09, 17 Апреля 2020
20 тонн круп передала Московская абхазская диаспора БОО «Киараз»
Продовольствие приобретено на средства Беслана Агрба.

Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба пожертвовал средства на покупку 20 тонн круп (13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы), которые МАД передала Благотворительной общественной организации «Киараз» для распределения среди нуждающихся граждан и медицинских учреждений Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Московской абхазской диаспоры.

Беслан Агрба прокомментировал Апсныпресс благотворительную акцию: «С учетом того, что после введения карантина в Абхазии, многие предприятия не работают, границы закрыты, а у населения заканчиваются деньги, у МАД сложилось понимание, что могут быть сложности с доставкой и покупкой продукции. К сожалению, в связи с бюрократическими барьерами, мы смогли привезти только 20 тонн круп. При необходимости, готовы доставить дополнительную гуманитарную продовольственную помощь».

По словам Агрба, адресатом гуманитарного груза стала БОО «Киараз», потому что хорошо известна ее масштабная деятельность по оказанию помощи нуждающимся, к тому же уже существует опыт сотрудничества БОО «Киараз» с руководством МАД.

По предварительным подсчетам сотрудников  «Киараз», в рамках этой акции продовольственную помощь получат примерно 2 000 семей Абхазии, оказавшихся в стесненных обстоятельствах. С самого начала эпидемической угрозы организация «Киараз» начала оказывать помощь одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, семьям, оставшимся без средств к существованию из-за карантина. Помимо адресной помощи гражданам, наборы с крупами будут переданы в ряд медицинских и социальных учреждений Абхазии: в Республиканскую больницу, КБРЦ в г. Гагра, Дом престарелых, Психоневрологический диспансер, Детскую больницу г. Сухум, районные родильные дома и другие медицинские учреждения.

«С учетом столь широкого партнерства, мы уверены, что продовольственная помощь, отправленная в Абхазию, станет ощутимой поддержкой государству в преодолении трудностей, вызванных режимом Чрезвычайного положения в стране», – подчеркнул Агрба.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика