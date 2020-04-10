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20 тонн круп передала Московская абхазская диаспора БОО «Киараз»
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17:09, 17 Апреля 2020
Продовольствие приобретено на средства Беслана Агрба.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба пожертвовал средства на покупку 20 тонн круп (13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы), которые МАД передала Благотворительной общественной организации «Киараз» для распределения среди нуждающихся граждан и медицинских учреждений Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Московской абхазской диаспоры.
Беслан Агрба прокомментировал Апсныпресс благотворительную акцию: «С учетом того, что после введения карантина в Абхазии, многие предприятия не работают, границы закрыты, а у населения заканчиваются деньги, у МАД сложилось понимание, что могут быть сложности с доставкой и покупкой продукции. К сожалению, в связи с бюрократическими барьерами, мы смогли привезти только 20 тонн круп. При необходимости, готовы доставить дополнительную гуманитарную продовольственную помощь».
По словам Агрба, адресатом гуманитарного груза стала БОО «Киараз», потому что хорошо известна ее масштабная деятельность по оказанию помощи нуждающимся, к тому же уже существует опыт сотрудничества БОО «Киараз» с руководством МАД.
По предварительным подсчетам сотрудников «Киараз», в рамках этой акции продовольственную помощь получат примерно 2 000 семей Абхазии, оказавшихся в стесненных обстоятельствах. С самого начала эпидемической угрозы организация «Киараз» начала оказывать помощь одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, семьям, оставшимся без средств к существованию из-за карантина. Помимо адресной помощи гражданам, наборы с крупами будут переданы в ряд медицинских и социальных учреждений Абхазии: в Республиканскую больницу, КБРЦ в г. Гагра, Дом престарелых, Психоневрологический диспансер, Детскую больницу г. Сухум, районные родильные дома и другие медицинские учреждения.
«С учетом столь широкого партнерства, мы уверены, что продовольственная помощь, отправленная в Абхазию, станет ощутимой поддержкой государству в преодолении трудностей, вызванных режимом Чрезвычайного положения в стране», – подчеркнул Агрба.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба пожертвовал средства на покупку 20 тонн круп (13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы), которые МАД передала Благотворительной общественной организации «Киараз» для распределения среди нуждающихся граждан и медицинских учреждений Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Московской абхазской диаспоры.
Беслан Агрба прокомментировал Апсныпресс благотворительную акцию: «С учетом того, что после введения карантина в Абхазии, многие предприятия не работают, границы закрыты, а у населения заканчиваются деньги, у МАД сложилось понимание, что могут быть сложности с доставкой и покупкой продукции. К сожалению, в связи с бюрократическими барьерами, мы смогли привезти только 20 тонн круп. При необходимости, готовы доставить дополнительную гуманитарную продовольственную помощь».
По словам Агрба, адресатом гуманитарного груза стала БОО «Киараз», потому что хорошо известна ее масштабная деятельность по оказанию помощи нуждающимся, к тому же уже существует опыт сотрудничества БОО «Киараз» с руководством МАД.
По предварительным подсчетам сотрудников «Киараз», в рамках этой акции продовольственную помощь получат примерно 2 000 семей Абхазии, оказавшихся в стесненных обстоятельствах. С самого начала эпидемической угрозы организация «Киараз» начала оказывать помощь одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, семьям, оставшимся без средств к существованию из-за карантина. Помимо адресной помощи гражданам, наборы с крупами будут переданы в ряд медицинских и социальных учреждений Абхазии: в Республиканскую больницу, КБРЦ в г. Гагра, Дом престарелых, Психоневрологический диспансер, Детскую больницу г. Сухум, районные родильные дома и другие медицинские учреждения.
«С учетом столь широкого партнерства, мы уверены, что продовольственная помощь, отправленная в Абхазию, станет ощутимой поддержкой государству в преодолении трудностей, вызванных режимом Чрезвычайного положения в стране», – подчеркнул Агрба.
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