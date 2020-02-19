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20 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков
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16:13, 19 Февраля 2020
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное - 761 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +7 +12°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +12°С.
Сухум. 19 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное - 761 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +7 +12°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +12°С.
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