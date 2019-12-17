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20 декабря в Абхазии без осадков

15:28, 19 Декабря 2019
20 декабря в Абхазии без осадков
Ветер  слабый и умеренный  - 2-7 м/с. 

Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков,   в пятницу погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние  Антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с. 

Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем + 11 +16°С. 

Температура морской воды + 13°С.

В столице - небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +5°С, днем +16°С.


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