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20 августа в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков
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14:58, 19 Августа 2019
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии по-прежнему определяет барическое поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +26+31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии по-прежнему определяет барическое поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +26+31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +31°С.
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