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2 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь
34
14:53, 1 Июня 2020
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием обширного барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, туман.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7м/с.
Температура воздуха ночью + 12 +17°С, днем +19 +24°С.
Температура морской воды + 19°С.
В столице переменная облачность, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +23°С.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием обширного барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, туман.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7м/с.
Температура воздуха ночью + 12 +17°С, днем +19 +24°С.
Температура морской воды + 19°С.
В столице переменная облачность, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +23°С.
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