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19 многодетным семьям выделят единовременную финансовую помощь
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16:19, 25 Декабря 2019
13 семьям с 7 детьми выплатят по 10 тысяч рублей, 3 семьям с 8 детьми – по 12 тысяч рублей, 2 семьям с 9 детьми – по 14 тысяч рублей, 1 семье с 10 детьми – 16 тысяч рублей.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров РА».
Документ представил руководитель аппарата Кабмина Абхазии Давид Сангулия: «Данный проект предполагает выделение средств Министерству здравоохранения и социального обеспечения на единовременную выплату многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения администраций районов и Управления социального обеспечения Администрации города Сухум».
Согласно документу: 13 семьям с 7 детьми выплатят по 10 тысяч рублей, 3 семьям с 8 детьми – по 12 тысяч рублей, 2 семьям с 9 детьми – по 14 тысяч рублей, 1 семье с 10 детьми – 16 тысяч рублей.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА было принято Постановление «Об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров РА».
Документ представил руководитель аппарата Кабмина Абхазии Давид Сангулия: «Данный проект предполагает выделение средств Министерству здравоохранения и социального обеспечения на единовременную выплату многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения администраций районов и Управления социального обеспечения Администрации города Сухум».
Согласно документу: 13 семьям с 7 детьми выплатят по 10 тысяч рублей, 3 семьям с 8 детьми – по 12 тысяч рублей, 2 семьям с 9 детьми – по 14 тысяч рублей, 1 семье с 10 детьми – 16 тысяч рублей.
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