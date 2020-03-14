16:01, 18 Марта 2020 211
15:59, 18 Марта 2020 74
14:25, 18 Марта 2020 213
14:16, 18 Марта 2020 296
14:11, 18 Марта 2020 171
13:25, 18 Марта 2020 218
23:06, 17 Марта 2020 204
20:12, 17 Марта 2020 870
18:46, 17 Марта 2020 705
18:35, 17 Марта 2020 541
18:24, 17 Марта 2020 958
15:49, 17 Марта 2020 1493
15:03, 17 Марта 2020 677
14:50, 17 Марта 2020 794
13:26, 17 Марта 2020 1685
12:25, 17 Марта 2020 708
19:43, 16 Марта 2020 1337
14:40, 16 Марта 2020 1086
12:36, 16 Марта 2020 1054
12:22, 16 Марта 2020 1040
11:54, 16 Марта 2020 1207
13:09, 15 Марта 2020 1489
12:03, 15 Марта 2020 1423
16:44, 14 Марта 2020 1597
14:55, 14 Марта 2020 2737
Популярное
14.03.2020 2737
13.03.2020 2211
12.03.2020 2004
13.03.2020 1997
11.03.2020 1987
13.03.2020 1968
13.03.2020 1953
19 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков
72
15:59, 18 Марта 2020
В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует фронт окклюзии. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, местами переходящий в сильный, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +10°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.