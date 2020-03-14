APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:01, 18 Марта 2020 211
15:59, 18 Марта 2020 74
14:25, 18 Марта 2020 213
14:16, 18 Марта 2020 296
14:11, 18 Марта 2020 171
13:25, 18 Марта 2020 218
23:06, 17 Марта 2020 204
20:12, 17 Марта 2020 870
18:46, 17 Марта 2020 705
18:35, 17 Марта 2020 541
18:24, 17 Марта 2020 958
15:49, 17 Марта 2020 1493
15:03, 17 Марта 2020 677
14:50, 17 Марта 2020 794
13:26, 17 Марта 2020 1685
12:25, 17 Марта 2020 708
19:43, 16 Марта 2020 1337
14:40, 16 Марта 2020 1086
12:36, 16 Марта 2020 1054
12:22, 16 Марта 2020 1040
11:54, 16 Марта 2020 1207
13:09, 15 Марта 2020 1489
12:03, 15 Марта 2020 1423
16:44, 14 Марта 2020 1597
14:55, 14 Марта 2020 2737

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 19 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков

19 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков

72
15:59, 18 Марта 2020
19 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков
В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Сухум. 18 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует фронт окклюзии. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, местами переходящий в сильный, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +5 +10°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь.

Температура воздуха ночью +5°С, днем +10°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика