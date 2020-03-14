19 марта в Абхазии ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков

В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.







Сухум. 18 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует фронт окклюзии. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, местами переходящий в сильный, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.







Атмосферное давление – нестабильное.







Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.







Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +5 +10°С.







Температура морской воды + 10°С.







В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром умеренный дождь, переходящий в ливневый, днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен дождь.







Температура воздуха ночью +5°С, днем +10°С.