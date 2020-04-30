188 абхазских курсантов из российских высших военно-учебных заведений прибыли на Родину и помещены на карантин

Работа по возвращению абхазских курсантов на Родину продолжается.



Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Министерством обороны Республики Абхазия определен порядок прибытия и размещения на карантин слушателей, членов их семей и курсантов высших военно-учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РА.



Как говорится в сообщении, в связи с пандемией коронавирусной инфекции covid-19 на территории Российской Федерации, а также с решением руководства Министерства обороны России о сокращении учебного года в вузах Министерства обороны РФ, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Абхазия и члены их семей прибывают в каникулярный отпуск на Родину. Согласно Приказу Министра обороны «Об организации встречи и размещения на карантин, прибывающих в каникулярный отпуск слушателей, членов их семей и курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны РФ», Министерство обороны РА проводит соответствующие мероприятия.



Как сообщил заместитель министра обороны, генерал-майор Нодар Авидзба: «Министерством обороны осуществляется встреча и доставка прибывающих на специально оборудованном в санитарном отношении транспорте, в сопровождении военной автоинспекции, для размещения их на карантин».



На сегодняшний день прибыли и определены на карантин 188 курсантов высших военно-учебных заведений. Все мероприятия согласованы и осуществляются совместно с Министерством иностранных дел РА, Министерством здравоохранения РА, а также с главным государственным санитарным врачом РА.



Министерство обороны Республики Абхазия продолжает работу по возвращению всех курсантов Абхазии на Родину.