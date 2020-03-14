18 марта в Абхазии облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами слабый дождь

Во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза.







Сухум. 17 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива из-за активности атмосферных фронтов Средиземноморского циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами слабый дождь, туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.







Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.







Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.







Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +5 +10°С.







Температура морской воды + 10°С.







В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром слабый дождь, туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза







Температура воздуха ночью +4°С, днем +9°С.