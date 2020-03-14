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18 марта в Абхазии облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами слабый дождь

15:03, 17 Марта 2020
18 марта в Абхазии облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами слабый дождь
Во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза.

Сухум. 17 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива из-за активности атмосферных фронтов Средиземноморского циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами слабый дождь, туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.

Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 2 +7°С, днем +5 +10°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром слабый дождь, туман, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза

Температура воздуха ночью +4°С, днем +9°С.

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