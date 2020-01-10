15:37, 16 Января 2020 75
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17 января в Абхазии без осадков
15:37, 16 Января 2020
Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится и по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного Антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +8+13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +13°С.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится и по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного Антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 766 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +8+13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +13°С.
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