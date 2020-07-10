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17 июля в Абхазии тридцать градусов тепла
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14:43, 16 Июля 2020
Местами возможен дождь с грозой.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне влияния обширного барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен дождь с грозой.
Атмосферное давление – 756 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды +27°С.
В столице переменная облачность, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +30°С.
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