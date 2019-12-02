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17 абхазских школьников посетят новогоднее представление в Кремлевском Дворце

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10:00, 3 Декабря 2019
17 абхазских школьников посетят новогоднее представление в Кремлевском Дворце
Поездки в Москву на Кремлевские елки Министерство просвещения Абхазии проводит уже 16 лет.

Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия.  Дети из абхазских школ посетят новогоднюю елку московского Кремля. Об этом Апсныпресс сообщил руководитель  пресс-службы Министерства просвещения РА Аслан Кутелия. 

Как проинформировал Кутелия: «С 23 по 28 декабря абхазские школьники по приглашению Администрации президента России посетят главное детское новогоднее представление в государственном Кремлевском Дворце. На елку поедут школьники из всех районов республики. Это – дети из малообеспеченных семей, школьники, достигшие успехов в учебе, активисты, спортсмены, победители олимпиад».

По словам Аслана Кутелия, подобные поездки проводятся на протяжении 16 лет. «Министерство просвещения Абхазии получает квоты для наших детей на поездку в Кремлевский Дворец. Они посетят Кремлевскую елку, различные экскурсии и цирк Никулина на Цветном бульваре. Если в прошлом году в Москву поехали 12 человек, то в этом – 17 детей увидят Кремлевскую елку. Дети постоянно будут под контролем, так как абхазскую делегацию сопроводят представители Министерства просвещения РА  Министерства внутренних дел РА и Министерства здравоохранения РА», – сказал он.

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