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16 января в Сухуме небольшая облачность, без осадков
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16:16, 15 Января 2020
Температура воздуха ночью +3°С, днем +12°С.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +7+12°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +12°С.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 770 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +7+12°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +12°С.
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