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16 июня в Абхазии тридцать градусов тепла
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15:04, 15 Июня 2020
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Сухум. 15 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор циклона с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 757 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, без осадков Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.
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