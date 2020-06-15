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16 июня в Абхазии тридцать градусов тепла

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15:04, 15 Июня 2020
16 июня в Абхазии тридцать градусов тепла
Ожидается переменная облачность, без осадков. 

Сухум. 15 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор циклона с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков. 

Атмосферное давление – 757 мм р. с. 
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с. 
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +25 +30°С. 
Температура морской воды + 22°С. 

В столице переменная облачность, без осадков Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.

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