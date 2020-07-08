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16 июля в Абхазии без осадков
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14:51, 15 Июля 2020
Температура морской воды +27°С.
Сухум. 15 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора Южного циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 757 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +26 +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.
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