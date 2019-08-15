14:32, 15 Августа 2019
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12:50, 15 Августа 2019 159
12:24, 15 Августа 2019 211
11:42, 15 Августа 2019 182
15:40, 14 Августа 2019 322
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12:35, 14 Августа 2019 265
12:09, 14 Августа 2019 324
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16 августа в Абхазии днем без осадков, к вечеру возможен дождь
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14:32, 15 Августа 2019
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии по-прежнему определяет барическое поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, днем без осадков. К вечеру, из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +18+23°С, днем +27+32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-125 см (1-3б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +32°С.
Сухум. 15 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии по-прежнему определяет барическое поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, днем без осадков. К вечеру, из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +18+23°С, днем +27+32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-125 см (1-3б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +32°С.
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