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16 августа в Абхазии днем без осадков, к вечеру возможен дождь

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14:32, 15 Августа 2019
16 августа в Абхазии днем без осадков, к вечеру возможен дождь
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Сухум. 15 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии  по-прежнему определяет барическое поле  пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, днем без осадков. К вечеру, из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен дождь, местами дождь с грозой.

Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +18+23°С, днем +27+32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и значительное – 25-125 см (1-3б).

Относительная влажность воздуха – 60-90%.
                                                   
В столице переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен дождь с грозой.

Температура воздуха ночью +22°С, днем +32°С.

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