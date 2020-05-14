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15 мая в Абхазии жарко: температура воздуха днем +27°С
12:54, 14 Мая 2020
Переменная облачность, без осадков.
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и теплых масс воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 762 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +22 +27°С.
Температура морской воды + 16°С.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +26°С.
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и теплых масс воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 762 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16°С, днем +22 +27°С.
Температура морской воды + 16°С.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +16°С, днем +26°С.
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