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149-й учебный год: Валерий Бганба посетил торжественную линейку в средней школе №2 им А.С. Пушкина
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12:02, 2 Сентября 2019
Первый звонок прозвенел во второй Сухумской средней школе им. А.С. Пушкина.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба посетил торжественную линейку в средней школе №2 им А.С. Пушкина по случаю начала учебного года. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.
В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, главный специалист Управления образования Администрации города Сухум Аза Кварчия.
Открывая торжественную линейку, директор школы Ирина Повирскер поприветствовала гостей и учащихся, а также отметила что, несмотря на ремонтно-восстановительные работы, проводящиеся в школе после её возгорания, торжественная линейка 149-го учебного года школы всё же состоялась.
«Беда настигла нашу школу, но все стараются, чтобы мы смогли быстрее сесть за парты в родных стенах. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто не оставил нас в этой беде. 150-тый учебный год мы встретим в красивой, обновлённой и вечно молодой школе», – отметила Повирскер.
Глава Правительства поздравил учащихся и выразил благодарность педагогическому составу школы: «Поздравляю дорогих детей и родителей с началом учебного года, в особенности - первоклашек. Желаю им нести знамя школы, богатой своими традициями и историей. Я хочу поздравить выпускников нынешнего года, вы вступаете во взрослую жизнь, и дай бог, чтобы вы смогли стать полезными обществу, народу, своему государству. Я хотел бы от души поблагодарить педагогический состав, который сумел завершить в очень тяжёлых условиях прошлый учебный год и начать нынешний. Хочется поблагодарить вас за ваше терпение. Я уверен, через короткий срок вы войдёте в обновлённую, практически новую школу, будете учиться и приумножать успехи, традиции и духовное богатство вашей школы».
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба посетил торжественную линейку в средней школе №2 им А.С. Пушкина по случаю начала учебного года. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.
В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, главный специалист Управления образования Администрации города Сухум Аза Кварчия.
Открывая торжественную линейку, директор школы Ирина Повирскер поприветствовала гостей и учащихся, а также отметила что, несмотря на ремонтно-восстановительные работы, проводящиеся в школе после её возгорания, торжественная линейка 149-го учебного года школы всё же состоялась.
«Беда настигла нашу школу, но все стараются, чтобы мы смогли быстрее сесть за парты в родных стенах. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто не оставил нас в этой беде. 150-тый учебный год мы встретим в красивой, обновлённой и вечно молодой школе», – отметила Повирскер.
Глава Правительства поздравил учащихся и выразил благодарность педагогическому составу школы: «Поздравляю дорогих детей и родителей с началом учебного года, в особенности - первоклашек. Желаю им нести знамя школы, богатой своими традициями и историей. Я хочу поздравить выпускников нынешнего года, вы вступаете во взрослую жизнь, и дай бог, чтобы вы смогли стать полезными обществу, народу, своему государству. Я хотел бы от души поблагодарить педагогический состав, который сумел завершить в очень тяжёлых условиях прошлый учебный год и начать нынешний. Хочется поблагодарить вас за ваше терпение. Я уверен, через короткий срок вы войдёте в обновлённую, практически новую школу, будете учиться и приумножать успехи, традиции и духовное богатство вашей школы».
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