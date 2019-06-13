16:37, 13 Июня 2019
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13:51, 13 Июня 2019 99
11:35, 13 Июня 2019 149
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15:59, 11 Июня 2019 294
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11:43, 11 Июня 2019 372
20:50, 10 Июня 2019 516
19:13, 10 Июня 2019 473
14:52, 10 Июня 2019 374
14:34, 10 Июня 2019 442
13:07, 10 Июня 2019 349
11:34, 10 Июня 2019 492
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21:24, 8 Июня 2019 675
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11:30, 8 Июня 2019 427
21:24, 7 Июня 2019 570
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14 июня в столице Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков
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15:30, 13 Июня 2019
Температура морской воды + 22°С.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии окажется под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона и юго-западной окраины циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен дождь с грозой, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 759 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии окажется под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона и юго-западной окраины циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен дождь с грозой, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 759 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.
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