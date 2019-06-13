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Главная / Новости / Русская версия / 14 июня в столице Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

14 июня в столице Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

53
15:30, 13 Июня 2019
14 июня в столице Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков
Температура морской воды + 22°С.

Сухум. 13 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии окажется под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона и юго-западной окраины циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен дождь с грозой, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 759 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.

Температура морской воды + 22°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +30°С.

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