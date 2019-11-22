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14 автобусов и 4 машины скорой помощи переданы районам Абхазии

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15:35, 29 Ноября 2019
14 автобусов и 4 машины скорой помощи переданы районам Абхазии
Автотранспорт приобретен за счет средств Инвестпрограммы.

Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Сухуме прошла церемония передачи специализированной автотранспортной техники профильным министерствам для дальнейшего распределения, согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров РА. В мероприятии принял участие премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

14 автобусов приобретены в рамках решения Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.

Автотранспорт передан администрациям Ткуарчалского района и города Сухум, Министерству просвещения, а также Абхазскому государственному университету. Общая стоимость автобусов – 31 млн 781 тысяч рублей.

И.о. министра экономики РА Адгур Ардзинба прокомментировал мероприятие: «На данном этапе мы передаем 14 автобусов и 4 машины скорой помощи. В общем, в Абхазию ввезено 76 единиц автотранспорта, в том числе, городские, школьные, сельские автобусы и 1 автобус для Абхазского госуниверситета. Мы обратились к российским коллегам, они одобрили и поддержали нашу инициативу. Столичный автопарк был достаточно изношен и требовал обновления. На сегодняшний день парк обновлен практически на 100%».

При этом, Адгур Ардзинба отметил: «Если раньше валовая доля всех перевозок осуществлялась частным автотранспортом, который был прикреплен к тем или иным АТП, то сейчас, благодаря обновленному государственному автопарку, мы можем принимать активное участие в регулировании движения автотранспорта и тарифов».

Министр просвещения Адгур Какоба сообщил, что в продолжение Программы по оснащению районных отделов образования школьными автобусами, сегодня получено 11 автотранспортных средств. «Завершая эту программу, мы практически решили проблемы с транспортом. Сегодня новые автобусы получают Очамчырский, Сухумский, Гагрский и Гудаутский районы», - сказал он.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия также прокомментировал приобретение машин скорой медицинской помощи: «Правительством республики было приобретено в городе Ульяновск 4 машины скорой помощи класса «А». Они оснащены необходимым оборудованием. Машины могут использоваться и в труднодоступных регионах республики». По его словам, автотранспорт передан Центральной районной больнице города Очамчыра, Центральной больнице Гулрыпшского района, ЦРБ города Гал, а также Гагрской ЦРБ для работы в пункте скорой помощи посёлка Цандрыпш. Стоимость машин скорой помощи – 5 млн 811 тысяч рублей.



(АП): В 2019 году в целях решения неотложных социальных вопросов по обеспечению транспортной доступностью, по поручению Президента Республики Абхазия, закуплены 76 городских, пригородных и школьных автобусов на сумму около 194 млн 662 тысяч рублей.

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