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13 июня в столице Абхазии возможен кратковременный слабый дождь
15:43, 12 Июня 2019
Температура воздуха днем +30°С.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погодообразующие факторы Черноморского побережья Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, днем и вечером возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 757 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, временами возможен кратковременный слабый дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем+30°С.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погодообразующие факторы Черноморского побережья Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, днем и вечером возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 757 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, временами возможен кратковременный слабый дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем+30°С.
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