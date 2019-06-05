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Главная / Новости / Русская версия / 13 июня в столице Абхазии возможен кратковременный слабый дождь

13 июня в столице Абхазии возможен кратковременный слабый дождь

15:43, 12 Июня 2019
13 июня в столице Абхазии возможен кратковременный слабый дождь
Температура воздуха днем +30°С.

Сухум. 12 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погодообразующие факторы Черноморского побережья Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, днем и вечером возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой.

Атмосферное давление – 757 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Температура морской воды + 22°С.

В столице переменная облачность, временами возможен кратковременный слабый дождь.

Температура воздуха ночью +23°С, днем+30°С.

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