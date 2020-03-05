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12 марта в Абхазии местами возможен кратковременный слабый дождь
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15:14, 11 Марта 2020
Атмосферное давление – повышенное.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточный отрог Западного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, днем из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный слабый дождь.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 9 +14°С, днем +13 +18°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром туман, днем возможен кратковременный слабый дождь.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +18°С.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточный отрог Западного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, днем из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный слабый дождь.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 9 +14°С, днем +13 +18°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром туман, днем возможен кратковременный слабый дождь.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +18°С.
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