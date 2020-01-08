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Главная / Новости / Русская версия / 11 января в Абхазии преимущественно без осадков

11 января в Абхазии преимущественно без осадков

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18:58, 10 Января 2020
11 января в Абхазии преимущественно без осадков
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
                        
Сухум. 10 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в субботу погоду Черноморского побережья Абхазии формирует Антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.

Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +6+11°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-80%.
                            
В столице облачная переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +6°С, днем +11°С.

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