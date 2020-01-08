19:41, 10 Января 2020 72
19:27, 10 Января 2020 397
18:58, 10 Января 2020 92
17:23, 10 Января 2020 1179
15:16, 10 Января 2020 3612
14:49, 10 Января 2020 878
14:32, 10 Января 2020 1596
14:24, 10 Января 2020 549
14:17, 10 Января 2020 1225
14:06, 10 Января 2020 410
12:45, 10 Января 2020 902
12:12, 10 Января 2020 421
23:17, 9 Января 2020 1364
21:59, 9 Января 2020 965
18:44, 9 Января 2020 352
17:51, 9 Января 2020 1630
17:05, 9 Января 2020 300
15:32, 9 Января 2020 699
13:19, 9 Января 2020 486
18:30, 8 Января 2020 2673
13:55, 8 Января 2020 1311
12:45, 6 Января 2020 1165
12:00, 6 Января 2020 711
11:48, 6 Января 2020 615
15:47, 5 Января 2020 864
Популярное
08.01.2020 2674
09.01.2020 1631
08.01.2020 1311
06.01.2020 1165
05.01.2020 864
04.01.2020 794
11 января в Абхазии преимущественно без осадков
65
18:58, 10 Января 2020
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в субботу погоду Черноморского побережья Абхазии формирует Антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +6+11°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +11°С.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в субботу погоду Черноморского побережья Абхазии формирует Антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +6+11°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +11°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.