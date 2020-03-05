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11 марта в Абхазии облачная с прояснениями погода

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14:47, 10 Марта 2020
11 марта в Абхазии облачная с прояснениями погода
Ночью и утром местами возможен туман, морось.

Сухум. 10 марта. Апсыпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать южная периферия обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, морось, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с. Температура воздуха ночью + 10 +15°С, днем +15 +20°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром возможен туман, морось, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +13°С, днем +20°С.

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