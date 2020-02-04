15:45, 10 Февраля 2020 31
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14:44, 10 Февраля 2020 69
12:54, 10 Февраля 2020 156
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15:42, 6 Февраля 2020 680
15:31, 6 Февраля 2020 625
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11 февраля в Абхазии преимущественно без осадков, восемь градусов тепла
62
14:44, 10 Февраля 2020
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – высокое, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -3 +2°С, днем +3 +8°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью 0°С, днем +7°С.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – высокое, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -3 +2°С, днем +3 +8°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью 0°С, днем +7°С.
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