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Главная / Новости / Русская версия / 11 февраля в Абхазии преимущественно без осадков, восемь градусов тепла

11 февраля в Абхазии преимущественно без осадков, восемь градусов тепла

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14:44, 10 Февраля 2020
11 февраля в Абхазии преимущественно без осадков, восемь градусов тепла
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – высокое, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -3 +2°С, днем +3 +8°С.

Температура морской воды + 9°С.

В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью 0°С, днем +7°С.

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