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Главная / Новости / Русская версия / 11 декабря движение троллейбусов по маршруту Маяк – Тхубун приостановят

11 декабря движение троллейбусов по маршруту Маяк – Тхубун приостановят

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11:26, 11 Декабря 2019
11 декабря движение троллейбусов по маршруту Маяк – Тхубун приостановят

Для перевозки пассажиров будут задействованы автобусы.

Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. В связи с ремонтными работами на подстанции, обеспечивающей электричеством троллейбусные линии Маяк – Тхубун,  11 декабря движение троллейбусов по этому маршруту будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Сухума.

Как отмечается в сообщении, для перевозки пассажиров будут задействованы автобусы Маяк - Тхубун. Движение троллейбусных маршрутов возобновится с 12 декабря.


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