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10 января в Абхазии временами дождь, в предгорьях и горах – снег с дождем, снег
18:44, 9 Января 2020
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +5+10°С.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления внутри обширного барического поля под влиянием местных циркуляционных процессов. Ожидается облачная погода, временами слабый дождь. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице облачная с прояснениями погода, временами слабый дождь.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +9°С.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления внутри обширного барического поля под влиянием местных циркуляционных процессов. Ожидается облачная погода, временами слабый дождь. В предгорьях и горах – снег с дождем, снег.
Атмосферное давление повышенное – 767 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 125-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице облачная с прояснениями погода, временами слабый дождь.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +9°С.
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