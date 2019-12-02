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10 декабря в Абхазии пятнадцать градусов тепла
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14:54, 9 Декабря 2019
Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии будет формировать западный отрог Азиатского (Сибирского) антициклона. Ночью облачно с прояснениями, местами возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +1+6°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице ночью облачная с прояснениями погода, днем преимущественно ясно.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +15°С.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии будет формировать западный отрог Азиатского (Сибирского) антициклона. Ночью облачно с прояснениями, местами возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +1+6°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице ночью облачная с прояснениями погода, днем преимущественно ясно.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +15°С.
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