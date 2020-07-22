10 абхазских предпринимателей стали обладателями грантов САRD

Общая сумма грантов составила 8,6 миллионов рублей.



Сухум. 24 июля 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Центре развития сельского хозяйства и села (САRD) состоялась церемония вручения грантов победителям конкурса СARD, который проходил в рамках совместной программы Евросоюза и Программы развития ООН по развитию сельских территорий (ENPARD).



В апреле 2020 года Центр развития сельского хозяйства и села объявил конкурс на получение грантов для осуществления проектов, направленных на развитие сельского хозяйства. Участвовать в конкурсе могли как физические лица, так и инициативные группы и индивидуальные предприниматели. Сумма одного гранта варьировала от 300 тысяч до 1 млн рублей.



Руководитель CARD Заур Гулиа отметил, что критериев отбора проектов было несколько, но главными являлись инновационность, экологичность и импортозамещение.



«Всего было получено 77 проектных заявок, из которых по результатам мониторинга гранты получили 10 человек. Общая стоимость проектов - 8,6 млн рублей», - сказал он.



Менеджер проекта ENPARD Федерика Диспенза в свою очередь отметила: «Гранты и в целом вся работа, которая проводится в рамках Программы развития ООН в Абхазии, направлены на расширение возможностей местных предпринимателей, помощь жителям Абхазии, чтобы они могли содержать себя сами и устойчиво развиваться. Мы верим, что ресурсы, которые мы смогли найти в нелегкую эпоху пандемии, будут эффективно реализованы и помогут предпринимателям страны. У проектов есть будущее, они нацелены на долгосрочную перспективу».



Милана Жиба - одна из тех, кто получила грант на реализацию своей идеи: «Мой проект направлен на производство фермерских, экологически чистых сухофруктов и пастилы из местных фруктов. Они будут изготавливаться без добавления сахара, консервантов и красителей. Я намерена популяризировать полезную еду, и проект мне в этом помогает».



Получатели грантов живут и работают в разных районах Абхазии. Среди проектов, удостоенных грантов - строительство инновационных тепличных комплексов, выращивание фруктов по новым технологиям, создание грибной фермы, использование холодильных камер для продления сроков реализации фруктов и многое другое.



