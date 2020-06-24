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1 июля в Абхазии ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза, туман
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15:44, 30 Июня 2020
Днем преимущественно без осадков.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии определяют местные циркуляционные процессы. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +27 +32°С. Температура морской воды + 25°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +30°С.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии определяют местные циркуляционные процессы. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 18 +23°С, днем +27 +32°С. Температура морской воды + 25°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +30°С.
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