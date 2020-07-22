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1 августа в Гагре пройдёт субботник

11:46, 28 Июля 2020
1 августа в Гагре пройдёт субботник
Администрация Гагрского района приглашает горожан принять участие в общегородском субботнике.

Сухум. 28 июля. Апсныпресс. В городе Гагра планируют провести общегородской субботник 1 августа, в 9:00, сообщается на официальном сайте Администрации Гагры.

В сообщении отмечено, что жителям многоквартирных домов предлагается навести порядок во дворах и территориях, прилегающих к домам. Домовые комитеты совместно с городскими коммунальными службами будут координировать и обеспечивать необходимым инвентарем участников субботника.

А жителям частного сектора предлагается произвести уборку газонов, тротуаров и прилегающих территорий.

«Проявим вместе любовь и заботу к родному городу!» - говорится в сообщении.

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