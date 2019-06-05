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Рауль Хаджимба встретился с Рашидом Нургалиевым

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19:13, 10 Июня 2019
Рауль Хаджимба встретился с Рашидом Нургалиевым
10 июня заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.

Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

Поприветствовав Рашида Нургалиева, Президент отметил:

«Области нашего сотрудничества следуют из большого Договора, подписанного Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это вопросы, связанные с сотрудничеством правоохранительных органов, оборонных ведомств, приграничное сотрудничество, таможенное, вопросы медицинской тематики. Мероприятия, которые проводятся, и имеющиеся положительные результаты свидетельствуют о готовности сторон работать в этом направлении».

Со своей стороны, Рашид Нургалиев отметил важное значение сотрудничества в сфере безопасности.

«Пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире должна быть адекватна внешним угрозам», - сказал Рашид Нургалиев.

Во встрече также принимали участие Секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

(АП): 10 июня заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.

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