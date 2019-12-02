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В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков

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16:10, 6 Декабря 2019
В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков
Температура воздуха днем +13°С.

Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии окажется под влиянием западной окраины    обширного Азиатского антициклона и восточной периферии Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.  

Атмосферное давление – 768 мм р.с., будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.

Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем + 8 +13°С. 

Температура морской воды + 14°С.

В столице - переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +4°С, днем +13°С.


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