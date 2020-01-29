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В Центральном аппарате Генпрокуратуры РА продолжаются служебные проверки
49
13:05, 4 Февраля 2020
Так, приказом Генпрокурора от занимаемой должности освобожден начальник следственной части, Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Адамур Тарба.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, по результатам изучения материалов проверок сообщений о преступлениях, а также уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим общественный резонанс, ввиду некачественного и поверхностного расследования и изучения уголовных дел, а также принятия необоснованных решений, повлекших прекращение уголовного преследования лиц, с последующим освобождением из-под стражи - Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба изданы приказы в отношении ряда должностных лиц прокуратуры, которые подвергнуты дисциплинарным взысканиям.
Так, приказом Генерального прокурора РА от занимаемой должности освобожден начальник следственной части, Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Адамур Тарба.
В настоящее время служебная проверка продолжается в центральном аппарате, по результатам которой в отношении должностных лиц прокуратуры будут приниматься решения в соответствии с Трудовым кодексом РА и Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия».
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, по результатам изучения материалов проверок сообщений о преступлениях, а также уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим общественный резонанс, ввиду некачественного и поверхностного расследования и изучения уголовных дел, а также принятия необоснованных решений, повлекших прекращение уголовного преследования лиц, с последующим освобождением из-под стражи - Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба изданы приказы в отношении ряда должностных лиц прокуратуры, которые подвергнуты дисциплинарным взысканиям.
Так, приказом Генерального прокурора РА от занимаемой должности освобожден начальник следственной части, Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Адамур Тарба.
В настоящее время служебная проверка продолжается в центральном аппарате, по результатам которой в отношении должностных лиц прокуратуры будут приниматься решения в соответствии с Трудовым кодексом РА и Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия».
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