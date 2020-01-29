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В Центральном аппарате Генпрокуратуры РА продолжаются служебные проверки

49
13:05, 4 Февраля 2020
В Центральном аппарате Генпрокуратуры РА продолжаются служебные проверки
Так, приказом Генпрокурора  от занимаемой должности освобожден начальник следственной части, Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Адамур Тарба.

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, по результатам изучения материалов проверок сообщений о преступлениях, а также уголовных дел  по тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим общественный резонанс, ввиду некачественного и поверхностного расследования и изучения уголовных дел, а также принятия необоснованных решений, повлекших прекращение уголовного преследования лиц, с последующим освобождением из-под стражи - Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба изданы приказы  в отношении ряда должностных лиц прокуратуры, которые подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

Так, приказом Генерального прокурора РА от занимаемой должности освобожден начальник следственной части, Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Адамур Тарба.

В настоящее время служебная проверка продолжается  в центральном аппарате, по результатам которой в отношении должностных лиц прокуратуры будут приниматься решения в соответствии с Трудовым кодексом РА и Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия».


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