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В Кабмине под председательством Президента Абхазии обсудили вопросы выполнения плановых показателей
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16:15, 18 Сентября 2019
Состоялось заседание Кабинета Министров Абхазии под председательством Рауля Хаджимба.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров, под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, были рассмотрены вопросы выполнения плановых показателей по итогам восьми месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
О состоянии дел с исполнением доходов по таможенным платежам проинформировал председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария.
Цвинария привел цифры: «Объем внешнеторгового оборота за 8 месяцев 2019 года составил 16,5 миллиардов рублей, это на 1,7 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 4 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года – 3,2 миллиардов рублей, импорт – 12,5 миллиардов рублей, 11,6 – миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. Рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 11,6%. В целом по начисленным платежам план на 8 месяцев выполнен на 101,3%. За исключением таможенной пошлины по экспорту – 94%, и НДС – 90%, все остальные платежи перевыполнены. На невыполнение плана по НДС повлияла, в том числе, акцизная продукция, средняя стоимость которой планировалась 22 рубля, но по факту оказалась 16 рублей 84 копейки».
Заместитель министра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба отметил, что во всех районах республики, за исключением Гагрского и Гудаутского, плановые показатели выполнены. При этом, Ардзинба выразил уверенность, что плановые показатели будут выполнены к концу текущего месяца.
О показателях поступлений в Государственный бюджет участников заседания проинформировал вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.«Всего за 8 месяцев 2019 года в Государственный бюджет поступило 6 миллиардов 74 миллиона рублей, что на 1 миллиард 56 миллионов рублей больше предыдущего года. В части собственных средств в 2019 году в Государственный бюджет поступило 3 миллиарда 169 миллионов рублей, что больше на 266 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В части поступления российской финансовой помощи в 2019 году за 8 месяцев поступило 2 миллиарда 905 миллионов рублей. Несмотря на фактическое превышение поступивших доходов за 8 месяцев, есть момент невыполнения плановых показателей. Из плановых показателей, утвержденных на 8 месяцев, общее исполнение по государственному бюджету составляет 97%. Тенденция превышения фактических поступлений доходов к соответствующему периоду прошлого года в августе у нас показала отрицательный результат. Если сравнивать август 2019 и 2018 годов, то мы не добрали фактических средств порядка 70 миллионов рублей. За прошедший период сентября тенденция сохраняется, очень надеемся, что до конца этого месяца ситуация выправится», – сказал министр.
Подводя итоги заседания, Глава государства подчеркнул необходимость качественного выполнения своих функций каждым государственным ведомством: «Выборы закончились и нужно работать дальше. До начала избирательной кампании бюджетные показатели у нас были в норме. Те цифры, которые мы с вами видим сегодня, свидетельствуют о слабой работе в течение месяца. Все были заняты, все ударились в политику. Нужно возвращаться в рабочее состояние, и спрос будет соответствующим».
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров, под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, были рассмотрены вопросы выполнения плановых показателей по итогам восьми месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
О состоянии дел с исполнением доходов по таможенным платежам проинформировал председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария.
Цвинария привел цифры: «Объем внешнеторгового оборота за 8 месяцев 2019 года составил 16,5 миллиардов рублей, это на 1,7 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 4 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года – 3,2 миллиардов рублей, импорт – 12,5 миллиардов рублей, 11,6 – миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. Рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 11,6%. В целом по начисленным платежам план на 8 месяцев выполнен на 101,3%. За исключением таможенной пошлины по экспорту – 94%, и НДС – 90%, все остальные платежи перевыполнены. На невыполнение плана по НДС повлияла, в том числе, акцизная продукция, средняя стоимость которой планировалась 22 рубля, но по факту оказалась 16 рублей 84 копейки».
Заместитель министра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба отметил, что во всех районах республики, за исключением Гагрского и Гудаутского, плановые показатели выполнены. При этом, Ардзинба выразил уверенность, что плановые показатели будут выполнены к концу текущего месяца.
О показателях поступлений в Государственный бюджет участников заседания проинформировал вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.«Всего за 8 месяцев 2019 года в Государственный бюджет поступило 6 миллиардов 74 миллиона рублей, что на 1 миллиард 56 миллионов рублей больше предыдущего года. В части собственных средств в 2019 году в Государственный бюджет поступило 3 миллиарда 169 миллионов рублей, что больше на 266 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В части поступления российской финансовой помощи в 2019 году за 8 месяцев поступило 2 миллиарда 905 миллионов рублей. Несмотря на фактическое превышение поступивших доходов за 8 месяцев, есть момент невыполнения плановых показателей. Из плановых показателей, утвержденных на 8 месяцев, общее исполнение по государственному бюджету составляет 97%. Тенденция превышения фактических поступлений доходов к соответствующему периоду прошлого года в августе у нас показала отрицательный результат. Если сравнивать август 2019 и 2018 годов, то мы не добрали фактических средств порядка 70 миллионов рублей. За прошедший период сентября тенденция сохраняется, очень надеемся, что до конца этого месяца ситуация выправится», – сказал министр.
Подводя итоги заседания, Глава государства подчеркнул необходимость качественного выполнения своих функций каждым государственным ведомством: «Выборы закончились и нужно работать дальше. До начала избирательной кампании бюджетные показатели у нас были в норме. Те цифры, которые мы с вами видим сегодня, свидетельствуют о слабой работе в течение месяца. Все были заняты, все ударились в политику. Нужно возвращаться в рабочее состояние, и спрос будет соответствующим».
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