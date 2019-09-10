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Синоптики о погоде в Абхазии 18 сентября: переменная облачность, днем преимущественно без осадков
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15:17, 17 Сентября 2019
Температура воздуха днем +28°С.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии формирует область повышенного атмосферного давления и вынос теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем + 23+28°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии формирует область повышенного атмосферного давления и вынос теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем + 23+28°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
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