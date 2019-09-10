APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:17, 17 Сентября 2019 79
15:14, 17 Сентября 2019 88
13:16, 17 Сентября 2019 423
10:42, 17 Сентября 2019 576
16:08, 16 Сентября 2019 482
14:43, 16 Сентября 2019 244
14:03, 16 Сентября 2019 1406
13:25, 16 Сентября 2019 311
11:04, 16 Сентября 2019 319
17:00, 15 Сентября 2019 399
14:39, 15 Сентября 2019 361
20:23, 14 Сентября 2019 1129
17:29, 13 Сентября 2019 674
16:07, 13 Сентября 2019 1286
15:53, 13 Сентября 2019 1158
13:04, 13 Сентября 2019 560
11:19, 13 Сентября 2019 1016
16:24, 12 Сентября 2019 877
16:05, 12 Сентября 2019 893
15:51, 12 Сентября 2019 555
15:37, 12 Сентября 2019 652
12:29, 12 Сентября 2019 776
18:18, 11 Сентября 2019 826
17:55, 11 Сентября 2019 1106
15:53, 11 Сентября 2019 813

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Синоптики о погоде в Абхазии 18 сентября: переменная облачность, днем преимущественно без осадков

Синоптики о погоде в Абхазии 18 сентября: переменная облачность, днем преимущественно без осадков

79
15:17, 17 Сентября 2019
Синоптики о погоде в Абхазии 18 сентября: переменная облачность, днем преимущественно без осадков
Температура воздуха днем +28°С.

Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии формирует область повышенного атмосферного давления и вынос теплой массы воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен слабый дождь.
 
Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
 
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.   

Температура воздуха ночью +13+18°С, днем + 23+28°С.

Температура морской воды +24°С.
 
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
 
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика