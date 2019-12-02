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Раули Смыр возглавил Министерство внутренних дел Абхазии
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11:37, 4 Декабря 2019
Указ о назначении подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре внутренних дел.
В Указе говорится: «Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Смыр Раули Кязимовича».
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре внутренних дел.
В Указе говорится: «Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Смыр Раули Кязимовича».
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