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Раули Смыр возглавил Министерство внутренних дел Абхазии

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11:37, 4 Декабря 2019
Раули Смыр возглавил Министерство внутренних дел Абхазии
Указ о назначении подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о министре внутренних дел. 
В Указе говорится: «Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Смыр Раули Кязимовича».


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