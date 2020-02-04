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Погода в Абхазии на неделю: неустойчива, со среды дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег

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15:45, 10 Февраля 2020
Погода в Абхазии на неделю: неустойчива, со среды дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег
Атмосферное давление – нестабильное. 

Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, погода  Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет неустойчива. Во вторник погоду формирует юго-восточная периферия Североатлантического циклона, ожидается переменная облачность, без осадков. В  среду с приходом  активных холодных атмосферных фронтов  этого же циклона, погода изменится. Облачно с прояснениями, дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег. С полудня четверга и в пятницу из-за влияния юго-западной окраины антициклона, погода прояснится, осадки прекратятся, в воскресенье - возможен дождь.  В предгорьях и горах – снег

Атмосферное давление – нестабильное. 

Ветер умеренный - 2- 7 м/с.

Температура воздуха ночью -2 +3°С, днем +5 +10°С.

Температура морской воды +9°С. 


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