15:45, 10 Февраля 2020 7
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12:24, 6 Февраля 2020 649
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Погода в Абхазии на неделю: неустойчива, со среды дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег
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15:45, 10 Февраля 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет неустойчива. Во вторник погоду формирует юго-восточная периферия Североатлантического циклона, ожидается переменная облачность, без осадков. В среду с приходом активных холодных атмосферных фронтов этого же циклона, погода изменится. Облачно с прояснениями, дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег. С полудня четверга и в пятницу из-за влияния юго-западной окраины антициклона, погода прояснится, осадки прекратятся, в воскресенье - возможен дождь. В предгорьях и горах – снег
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью -2 +3°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет неустойчива. Во вторник погоду формирует юго-восточная периферия Североатлантического циклона, ожидается переменная облачность, без осадков. В среду с приходом активных холодных атмосферных фронтов этого же циклона, погода изменится. Облачно с прояснениями, дождь, переходящий в сильный ливневый, дождь со снегом, снег. С полудня четверга и в пятницу из-за влияния юго-западной окраины антициклона, погода прояснится, осадки прекратятся, в воскресенье - возможен дождь. В предгорьях и горах – снег
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью -2 +3°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды +9°С.
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