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Погода в Абхазии 3 декабря: переменная облачность, без осадков
15:40, 2 Декабря 2019
Температура воздуха днем +13°С.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать обширное барическое поле повышенного давления и относительно теплые массы воздуха с юга.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 765 мм р.с, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с., местами в порывах до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем + 8 +13°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +13°С.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать обширное барическое поле повышенного давления и относительно теплые массы воздуха с юга.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 765 мм р.с, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с., местами в порывах до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем + 8 +13°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +13°С.
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