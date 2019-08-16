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Погода в Абхазии 21 августа: к вечеру возможен дождь, местами дождь с грозой

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15:45, 20 Августа 2019
Погода в Абхазии 21 августа: к вечеру возможен дождь, местами дождь с грозой
Температура морской воды + 26°С.

Сухум. 20 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность,  к вечеру возможен дождь, местами дождь с грозой. 

Атмосферное давление – 758 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +25 +30°С.

Температура морской воды + 26°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное - 125-75 см (3-2б).
 
Относительная влажность воздуха - 60-90 %.
                            
В столице переменная облачность, к вечеру возможен слабый дождь.

Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.


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