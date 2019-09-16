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Погода в Абхазии 17 сентября: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой
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14:43, 16 Сентября 2019
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии определяет атмосферный фронт Средиземного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью +14 +19°С, днем +21 +26°С.
Температура морской воды + 24°С.
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +25°С.
Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии определяет атмосферный фронт Средиземного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью +14 +19°С, днем +21 +26°С.
Температура морской воды + 24°С.
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +25°С.
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