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Главная / Новости / Русская версия / Погода в Абхазии 17 сентября: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой

Погода в Абхазии 17 сентября: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой

68
14:43, 16 Сентября 2019
Погода в Абхазии 17 сентября: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 16 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Абхазии определяет атмосферный фронт Средиземного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой.
 
Атмосферное давление – нестабильное.
 
Ветер слабый и умеренный -  2-7м/с.

Температура воздуха ночью +14 +19°С, днем +21 +26°С.

Температура морской воды + 24°С.
 
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +17°С, днем +25°С.


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