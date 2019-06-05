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Погода в Абхазии 12 июня: переменная облачность, днем возможен кратковременный слабый дождь

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16:11, 11 Июня 2019
Погода в Абхазии 12 июня: переменная облачность, днем возможен кратковременный слабый дождь
Температура морской воды +22°С.

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться в обширном барическом поле пониженного давления и активного выноса теплого воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, днем местами из-за небольших перепадов атмосферного давления, возможен кратковременный дождь. 

Атмосферное давление – 756 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +27+32°С.

Температура морской воды +22°С.
 
В столице переменная облачность, днем возможен кратковременный слабый дождь.  

Температура воздуха ночью +23°С, днем +32°С.

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