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Осенью лето: в Абхазии 11 сентября двадцать девять градусов тепла

29
15:27, 10 Сентября 2019
Осенью лето: в Абхазии 11 сентября двадцать девять градусов тепла
Ожидается небольшая облачность,  без осадков.

Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду  территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона. Ожидается небольшая облачность,  без осадков.
 
Атмосферное давление – 762 мм р.с.
 
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +15 +20°С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды + 26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное - 75-105 см (2-3б).
 
В столице небольшая облачность,  без осадков.
 
Температура воздуха ночью +18°С, днем +29°С.


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