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Осенью лето: в Абхазии 11 сентября двадцать девять градусов тепла
29
15:27, 10 Сентября 2019
Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 762 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +15 +20°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное - 75-105 см (2-3б).
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +29°С.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии Северо-западного антициклона. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 762 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +15 +20°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное - 75-105 см (2-3б).
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +29°С.
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